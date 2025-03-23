Рудковская ответила на вопрос, сможет ли Трусова вернуться на прежний уровень после рождения ребенка

Генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская допустила, что фигуристка Александра Трусова сможет вернуться на прежний уровень после рождения ребенка, передает «Матч ТВ».

«Сможет ли Александра вернуться на прежний уровень? Саша может все, вопрос только в её желании и мотивации», — сказала Рудковская.

22 марта Трусова объявила о беременности.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Она приняла участие в контрольных прокатах сборной России. Пока неизвестно, будет ли спортсменка соревноваться в сезоне.

Ранее олимпийская чемпионка заявила, что Трусова могла бы стать могущественной главой мафиозного семейства.