В пятом матче первого раунда Кубка Гагарина московское «Динамо», ведущее в серии 3-1, принимает на своем льду санкт-петербургский СКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет КХЛ — плей-офф. 1/8 финала. 5-й матч
2-й период
04 апреля 19:00
Динамо М
Москва, Россия
04'Михеев
1 : 1
СКА
Санкт-Петербург, Россия
01'Плотников
Стадион «ВТБ Арена - имени Аркадия Чернышёва», Москва, Россия
1-й период
04'22"Михеев
01'53"Плотников
2-й период
3-й период
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С конца
28'
Шайба попала на пятак к Кудрявцеву, и тот бросал, вытащив из-под себя. Потащил Плешков. Потом было добивание в блок, а закончилась атака могучим щелчком издали от Сергеева — голкипер СКА поймал в падении.
27'
СКА поддавливает, хорошо держит шайбу. Да и по броскам в створ 10-16.
25'
Пара отличных сейвов от Моторыгина. Особенно после броска Карпухина.
24'
Сикьюра перехватил шайбу и выскочил один в ноль на Плешкова, но не смог переиграть голкипера СКА.
23'
СКА пока уверенно доминирует на точке, выиграв 18 вбрасываний и проиграв только восемь.
22'
Довольно осторожное начало второго периода со стороны обеих команд.
21'
Поееееееехали! Второй период стартовал.
Перерыв
Быстро обменялись соперники заброшенными шайбами, а потом играли ярко, но уже без голов. И опять Роман Ротенберг что-то кричит после окончания периода. Дальше будет еще жарче, видимо.
20'
Доиграли команды первый период. Сирена на перерыв.
18'
Отобрали динамовцы шайбу в чужой зоне, и Комтуа вывел Пакетта на бросок из убойной позиции — рядом со штангой.
16'
Михаил Григоренко резко бросил от левого борта — Моторыгин на месте.
15'
В полном составе СКА.
14'
Могучий бросок Ожиганова от синей линии — Плешков успел переместиться и потащить.
14'
Прострельная передача Никиты Гусева на дальнюю штангу едва не прошла.
13'
Бардаков едва не убежал к воротам в меньшинстве, но Гусев успел его достать.
13'
Сергей Плотников перестарался в борьбе в атаке и отправился в штраф-бокс. Первое в матче большинство у «Динамо».
12'
Пять бросков уже заблокировали хоккеисты СКА, у динамовцев четыре блока.
11'
Очень опасный момент у ворот СКА, Артем Ильенко с пятака бросил в касание — рядом со штангой.
8'
5-4 уже по броскам в створ в пользу хозяев.
6'
СКА поддавливает, но игра равная. Почти не держится шайба в средней зоне, обе команды летят в атаку.
4'
ГООООООООООООООООООООЛ! Артем Михеев — 1:1! А вот ответная комбинация динамовцев, в которрой Игорь Ожиганов через среднюю зону классно отдал на Максима Джиошвили, который переправил на пятак Михееву, а тот легко обкатил вратаря и сравнял счет.
3'
ГООООООООООООООООООЛ! Сергей Плотников — 0:1! Здорово разыграли санкт-петерубржцы после выигранного вбрасывания и вывели Плотникова на бросок в фактически пустой угол. Сергей не промахнулся. Иван Демидов и Арсений Грицюк записаны как ассистенты.
2'
Кирилл Адамчук заблокировал соперника и отправился в штраф-бокс. Большинство у СКА.
1'
Поеееееехали! Матч начался.
19:00
Это пятая игра серии. Сейчас 3-1 в пользу «Динамо», которое может сегодня закрыть противостояние. СКА нужно побеждать, чтобы продолжить в Санкт-Петербурге.
18:55
Состав СКА на пятую встречу.
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18:50
Состав «Динамо» на сегодняний матч.
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18:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом раунде Кубка Гагарина московское «Динамо» в пятом матче серии принимает санкт-петербургский СКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.