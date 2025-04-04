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Спорт

Последний шанс Ротенберга: «Динамо» принимает СКА в пятом матче серии Кубка Гагарина. LIVE

Кубок Гагарина. Первый раунд. Пятый матч. «Динамо» — СКА. ОНЛАЙН

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Владимир Федоренко/РИА Новости
В пятом матче первого раунда Кубка Гагарина московское «Динамо», ведущее в серии 3-1, принимает на своем льду санкт-петербургский СКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет КХЛ — плей-офф. 1/8 финала. 5-й матч
2-й период
04 апреля 19:00
Динамо М
Москва, Россия
04' Михеев
1 : 1
СКА
Санкт-Петербург, Россия
01' Плотников
Стадион «ВТБ Арена - имени Аркадия Чернышёва», Москва, Россия
1-й период

04'22" Михеев

01'53" Плотников

2-й период
3-й период
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
28'

Шайба попала на пятак к Кудрявцеву, и тот бросал, вытащив из-под себя. Потащил Плешков. Потом было добивание в блок, а закончилась атака могучим щелчком издали от Сергеева — голкипер СКА поймал в падении.

27'

СКА поддавливает, хорошо держит шайбу. Да и по броскам в створ 10-16.

25'

Пара отличных сейвов от Моторыгина. Особенно после броска Карпухина.

24'

Сикьюра перехватил шайбу и выскочил один в ноль на Плешкова, но не смог переиграть голкипера СКА.

23'

СКА пока уверенно доминирует на точке, выиграв 18 вбрасываний и проиграв только восемь.

22'

Довольно осторожное начало второго периода со стороны обеих команд.

21'

Поееееееехали! Второй период стартовал.

Перерыв

Быстро обменялись соперники заброшенными шайбами, а потом играли ярко, но уже без голов. И опять Роман Ротенберг что-то кричит после окончания периода. Дальше будет еще жарче, видимо.

20'

Доиграли команды первый период. Сирена на перерыв.

18'

Отобрали динамовцы шайбу в чужой зоне, и Комтуа вывел Пакетта на бросок из убойной позиции — рядом со штангой.

16'

Михаил Григоренко резко бросил от левого борта — Моторыгин на месте.

15'

В полном составе СКА.

14'

Могучий бросок Ожиганова от синей линии — Плешков успел переместиться и потащить.

14'

Прострельная передача Никиты Гусева на дальнюю штангу едва не прошла.

13'

Бардаков едва не убежал к воротам в меньшинстве, но Гусев успел его достать.

13'

Сергей Плотников перестарался в борьбе в атаке и отправился в штраф-бокс. Первое в матче большинство у «Динамо».

12'

Пять бросков уже заблокировали хоккеисты СКА, у динамовцев четыре блока.

11'

Очень опасный момент у ворот СКА, Артем Ильенко с пятака бросил в касание — рядом со штангой.

8'

5-4 уже по броскам в створ в пользу хозяев.

6'

СКА поддавливает, но игра равная. Почти не держится шайба в средней зоне, обе команды летят в атаку.

4'

ГООООООООООООООООООООЛ! Артем Михеев — 1:1! А вот ответная комбинация динамовцев, в которрой Игорь Ожиганов через среднюю зону классно отдал на Максима Джиошвили, который переправил на пятак Михееву, а тот легко обкатил вратаря и сравнял счет.

3'

ГООООООООООООООООООЛ! Сергей Плотников — 0:1! Здорово разыграли санкт-петерубржцы после выигранного вбрасывания и вывели Плотникова на бросок в фактически пустой угол. Сергей не промахнулся. Иван Демидов и Арсений Грицюк записаны как ассистенты.

2'

Кирилл Адамчук заблокировал соперника и отправился в штраф-бокс. Большинство у СКА.

1'

Поеееееехали! Матч начался.

19:00

Это пятая игра серии. Сейчас 3-1 в пользу «Динамо», которое может сегодня закрыть противостояние. СКА нужно побеждать, чтобы продолжить в Санкт-Петербурге.

18:55

Состав СКА на пятую встречу.

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18:50

Состав «Динамо» на сегодняний матч.

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18:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом раунде Кубка Гагарина московское «Динамо» в пятом матче серии принимает санкт-петербургский СКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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