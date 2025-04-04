Лучший снайпер НХЛ получил травму

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз», лучший снайпер текущего розыгрыша регулярного чемпионата Леон Драйзайтль получил травму. Об этом сообщает ESPN.

Драйзайтль отметился результативной передачей во втором периоде матча с «Сан-Хосе» (3:2), а вскоре после этого покинул площадку и до конца игры не вернулся на лед. По информации источника, он получил повреждение, которое не позволило ему продолжить матч. Главный тренер «нефтяников» Крис Ноблох сообщил, что пока не располагает информацией о степени серьезности травмы своего лидера.

В прошлом месяце из-за повреждения Драйзайтль уже пропустил четыре матча. Кроме того, в лазарете находится еще один ведущий игрок «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — он получил травму верхней части тела в матче с «Виннипегом» 21 марта.

Леон Драйзайтль лидирует в гонке снайперов в текущем сезоне. На его счету на данный момент 52 заброшенные шайбы в «регулярке». В общей сложности он набрал 106 очков (52+54) и идет третьим в списке бомбардиров первенства.

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