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Экс-тренер сборной: СКА хочет остаться в живых в серии с «Динамо»

Тренер Быков: СКА хочет остаться в живых в серии с «Динамо»
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина против московского «Динамо» является для петербургского СКА шансом «остаться в живых». Об этом порталу LiveResult заявил бывший главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков.

«Все будет зависеть от настроя, и как тренерский штаб с двух сторон смогут подготовить команды в психологическом плане. Одним — последний шаг, а другим — остаться в живых», — констатировал Быков.

Он подчеркнул, что большую роль в подготовке к пятой встрече играет психологическая составляющая. По его словам, для «Динамо» не так просто будет сделать последний шаг в серии, тогда как СКА «хочет продлить свою жизнь». В этой связи, заметил специалист, будет интересно оценить работу тренерских штабов обеих команд.

Единственную победу в серии с «Динамо» СКА одержал на своем льду, выиграв третий матч 5:3. Однако следующая игра в Санкт-Петербурге завершилась победой бело-голубых в овертайме. К пятому матчу серия возвращается в Москву. Эта игра состоится в пятницу, 4 апреля, на льду ВТБ Арены и начнется в 19:00 по столичному времени.

Ранее разгромное поражение ЦСКА от «Динамо» назвали катастрофой.

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