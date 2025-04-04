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Возлюбленная Синнера из России обыграла пятую ракетку мира в США

Теннисистка Калинская обыграла пятую ракетку мира Киз на турнире в США
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TRACEY NEARMY/REUTERS

Российская теннисистка Анна Калинская, состоящая в отношениях с первым номером рейтинга АТР итальянцем Янником Синнером, вышла в четвертьфинал турнира серии WTA-500 в американском Чарльстоне. В матче третьего круга она взяла верх над пятой ракеткой мира Мэдисон Киз из США со счетом 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. За это время Калинская реализовала четыре брейк-пойнта из пяти и допустила одну двойную ошибку. Ее соперница трижды подала навылет и реализовала один брейк-пойнт.

«Это был особенный матч, нужный мне для уверенности. Начало года оказалось неудачным. Я рада вернуться и играть на таком высоком уровне», — сказала Калинская в послематчевом интервью на корте.

Анна осталась одной из двух россиянок в турнирной сетке — также в четвертьфинал пробилась Екатерина Александрова, ей предстоит сыграть с китаянкой Чжэн Циньвэнь. А соперницей Калинской станет хозяйка корта Софья Кенин, которая выбила из борьбы Дарью Касаткину, впервые проигравшую под флагом Австралии — 6:3, 7:6 (9:7).

Ранее теннисисты потребовали увеличить призовые на турнирах Большого шлема.

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