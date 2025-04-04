Касаткина впервые проиграла под флагом Австралии

Бывшая российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела первое поражение под флагом Австралии. В третьем круге турнира серии WTA-500 в американском Чарльстоне она уступила хозяйке корта Софье Кенин.

Представительница США выиграла со счетом 6:3, 7:6 (9:7). Матч продолжался 1 час 36 минут, за это время Касаткина пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки, а также реализовала три брейк-пойнта из девяти. В активе ее соперницы два эйса, четыре двойные ошибки и четыре брейк-пойнта из шести.

О том, что Касаткина будет выступать за Австралию, она сообщила в конце марта. По ее словам, в этой стране она чувствует себя дома. Спортсменка заявила, что с гордостью будет представлять «свою новую родину».

Касаткина за карьеру выиграла восемь турниров WTA, стала обладательницей Кубка Билли ДжинКинг, также она выходила в полуфинал Открытого чемпионата Франции и в четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.

Ранее Касаткина призналась, что не смогла сдержать улыбку, когда ее объявили представительницей Австралии.