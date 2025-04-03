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Теннисисты потребовали увеличить призовые на турнирах Большого шлема

L'Equipe: игроки топ-20 требуют увеличения призовых на турнирах Большого шлема
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Carl Recine/Reuters

Теннисисты из топ-20 рейтингов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) потребовали увеличение призовых на турнирах Большого шлема. Об этом сообщает L'Equipe.

Источник утверждает, что по причине постоянной прибыли организаторов данных турниров ряд игроков, имена которых не разглашаются, подписали письмо с требованием существенного увеличения призовых.

Этим письмом игроки призывают к большему распределению прибыли в пользу топов. По данным источника, это мотивируется, помимо прочего, сравнением с другими популярными видами спорта. Например, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) игроки гарантированно получают 50% дохода, генерируемого лигой за сезон.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее блогер пытался выгнать Арину Соболенко из ресторана в Майами.

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