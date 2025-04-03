Тренеру «Реала» запросили почти 5 лет тюрьмы

Прокурор запросил почти 5 лет тюрьмы для тренера «Реала» Анчелотти

Испанский прокурор подтвердил запрос тюремного заключения для главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает EFE.

Также прокурор просит суд назначить итальянскому тренеру штраф в размере порядка €3,2 млн.

В ходе судебного заседания сторона обвинения заявила, что в 2014–2015 годах тренер «Реала» намеренно обманывал испанское казначейство, проводя мимо него часть доходов за продажу имиджевых прав — прокуратура считает, что около €2 млн Анчелотти получил через компанию-прокладку, зарегистрированную в Британских Виргинских островах от мадридского «Реала», что и стало причиной искового заявления.

«Сливочные» завершили сезон-2023/24 победой в Лиге чемпионов. В финальном матче, который прошел 1 июня, «Реал» со счетом 2:0 одолел дортмундскую «Боруссию». Также клуб стал чемпионом Испании, опередив на десять очков каталонскую «Барселону».

Ранее Карло Анчелотти дал показания по делу о неуплате налогов.