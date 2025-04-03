Глава УЕФА не смог объяснить разницу между допуском России и Израиля

Глава УЕФА Чеферин не стал разъяснять позицию по допуску России и Израиля

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин на пресс-конференции после окончания очередного конгресса организации заявил, что ситуация с неучастием российских клубов и сборной на международных турнирах из-за боевых действий отличается от той, в которой находится Израиль. Его слова приводит «Матч ТВ».

Отвечая на вопрос о разнице в допуске России и Израиля, Чеферин отказался говорить о политике.

«Если вы говорите про футбол, то можете посмотреть в рейтинги. Если говорите про политику, то не спрашивайте меня», — заявил Чеферин.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось, что российским судьям поднимут зарплату.