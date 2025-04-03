Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Инстасамка купила футбольный клуб

Mash на спорте: Инстасамка купила футбольный медиаклуб «Чертаново-Медиа»
close
instasamka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэперша и блогерша Дарья Зотеева (Инстасамка) вместе с мужем, продюсером Олегом Еропкиным (Moneyken), купила медиафутбольный клуб Об этом сообщает Telegram-канал Mash на спорте.

По данным издания, Зотеева решила приобрести клуб из-за любви мужа к футболу с детства. В условиях сказано, что Инстасамка и Moneyken будут лично заниматься делами клуба, чтобы полноценно вкатиться в, по их мнению, модное направление. Это значит, что они будут выбирать, каких игроков подписать, а каких — выгнать, вносить коррективы в план на игру и комплектовать тренерский штаб.

Также сообщается, что на тренировку команды пара приехала на красном Ferrari в окружении охраны.

В марте Telegram-канал PostNews сообщил, что Moneyken нарушил ПДД почти 300 раз за восемь месяцев.

Инстасамка вышла замуж за Олега Еропкина в ноябре 2021 года. Знаменитости сыграли свадьбу в кругу близких. Спустя два года Еропкин и Зотеева устроили вторую свадьбу.

Ранее Инстасамка опубликовала редкое архивное фото с младшей сестрой.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами