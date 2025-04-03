Инстасамка купила футбольный клуб

Рэперша и блогерша Дарья Зотеева (Инстасамка) вместе с мужем, продюсером Олегом Еропкиным (Moneyken), купила медиафутбольный клуб Об этом сообщает Telegram-канал Mash на спорте.

По данным издания, Зотеева решила приобрести клуб из-за любви мужа к футболу с детства. В условиях сказано, что Инстасамка и Moneyken будут лично заниматься делами клуба, чтобы полноценно вкатиться в, по их мнению, модное направление. Это значит, что они будут выбирать, каких игроков подписать, а каких — выгнать, вносить коррективы в план на игру и комплектовать тренерский штаб.

Также сообщается, что на тренировку команды пара приехала на красном Ferrari в окружении охраны.

В марте Telegram-канал PostNews сообщил, что Moneyken нарушил ПДД почти 300 раз за восемь месяцев.

Инстасамка вышла замуж за Олега Еропкина в ноябре 2021 года. Знаменитости сыграли свадьбу в кругу близких. Спустя два года Еропкин и Зотеева устроили вторую свадьбу.

Ранее Инстасамка опубликовала редкое архивное фото с младшей сестрой.