Овечкин рассказал о поддержке Гретцки в погоне за рекордом

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что чувствует поддержку канадца Уэйна Гретцки в погоне за его снайперским рекордом. Его слова приводит The Athletic.

«Гретцки велик. Он велик для хоккея. Конечно, мы общаемся. Он сказал, что поддерживает меня. Я это чувствую. От игры к игре. Посмотрим, что будет дальше», — заявил Овечкин.

Овечкин забросил в большинстве единственную шайбу «Кэпиталз» в выездной встрече с «Каролиной». Сама игра закончилась убедительной победой «ураганов» со счетом 5:1. Дублем в составе победителей отметился забросивший победную и последнюю шайбы форвард Джексон Блейк. Также отличились Шон Уокер, Сет Джарвис и Логан Станковен.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

До повторения рекорда Уэйна Гретцки по результативности 39-летнему капитану «Вашингтон Кэпиталз» остается всего два точных броска.

«Вашингтон» занимает первое место в Восточной конференции и второе во всей лиге, набрав 105 очков после 75 проведенных матчей. У лидирующего «Виннипег Джетс» такое же количество игр и 106 очков.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее в «Вашингтоне» отреагировали на 892-ю шайбу Овечкина.