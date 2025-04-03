В «Вашингтоне» отреагировали на 892-ю шайбу Овечкина

Клуб национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» в социальных сетях отреагировал на 892-ю шайбу в регулярных чемпионатах российского нападающего Александра Овечкина.

«Легко, как 1–2–3», — говорится в сообщении.

Овечкин забросил в большинстве единственную шайбу «Кэпиталз» в выездной встрече с «Каролиной». Сама игра закончилась убедительной победой «ураганов» со счетом 5:1. Дублем в составе победителей отметился забросивший победную и последнюю шайбы форвард Джексон Блейк. Также отличились Шон Уокер, Сет Джарвис и Логан Станковен.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

До повторения рекорда Уэйна Гретцки по результативности 39-летнему капитану «Вашингтон Кэпиталз» остается всего два точных броска.

«Вашингтон» занимает первое место в Восточной конференции и второе во всей лиге, набрав 105 очков после 75 проведенных матчей. У лидирующего «Виннипег Джетс» такое же количество игр и 106 очков.

В текущем сезоне российский нападающий набрал 66 (39+27) очков.

Ранее Овечкин установил новый рекорд НХЛ.