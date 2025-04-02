Овечкин установил новый рекорд НХЛ по числу голов в возрасте 30 лет и старше

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Бостон Брюинз».

Благодаря этому голу 39-летний форвард смог установить новый рекорд лиги по количеству заброшенных шайб в возрасте 30 лет и старше — таковых в карьере россиянина теперь 416. Предыдущий рекорд удерживал Горди Хоу, на счету которого 415 голов.

Для Овечкина шайба в ворота «Бостона» стала 38-й в сезоне. По этому показателю он делит третье место в чемпионате с тремя другими хоккеистами — Тейджем Томпсоном, Брейденом Пойнтом и Кайлом Коннором.

Игра завершилась победой «Кэпс» со счетом 4:3. На данный момент «столичные» занимают первое место в Восточной конференции, имея в своем активе 103 очка в 73 матчах. В общей таблице они уступают только «Виннипег Джетс», имеющим 106 баллов в 74 играх.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях против »Каролины Харрикейнз». Эта игра состоится в ночь на 3 апреля, стартовое вбрасывание пройдет в 2:00 по московскому времени.

Ранее Александр Овечкин повторил рекорд легендарного канадца.