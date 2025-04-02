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Суперкомпьютер назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ после 22-го тура

Суперкомпьютер Opta считает «Краснодар» фаворитом чемпионской гонки РПЛ
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ФК «Краснодар»

Суперкомпьютер Opta обновил рейтинг фаворитов в гонке за чемпионство в Российской премьер-лиге, повысив шансы «Краснодара» на победу с 47 до 54 процентов.

Шансы петербургского «Зенита» увеличились с 29 до 32 процентов, а шансы московского «Спартака» уменьшились с 19 до 11 процентов.

Лидирует в турнирной таблице чемпионата России «Краснодар», набрав 49 очков. Второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 46 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак» (44). «Ахмат» идет на 14-м месте, набрав 19 баллов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее футбольный тренер заявил, что Иран похож на Россию.

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Футбол. Чемпионат России
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