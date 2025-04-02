Футбольный тренер заявил, что Иран похож на Россию

Бывший тренер ряда российских футбольных клубов Миодраг Божович заявил, что Иран похож на Россию, передает Sport24.

«Сейчас и правда Иран похож на Россию. Санкции, эмбарго и там, и здесь. В Иране хватает своих проблем, но, думаю, политические симпатии к России у иранцев наверняка есть», — сказал Божович.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что хотят возвращения России на турниры с флагом и гимном.