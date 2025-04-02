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CAS признал виновным сбежавшего из России футболиста в расторжении контракта с «Ростовом»

CAS признал футболиста Норманна виновным в расторжении контракта с «Ростовом»
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Павел Бедняков/РИА Новости

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил вынесенное ранее решение Футбольного трибунала Международной федерации футбола (ФИФА) и признал футболиста Матиаса Норманна виновным в расторжении контракта с «Ростовом». Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба ростовского клуба.

«Норман и его новый клуб «Аль-Раед» обязаны выплатить «Ростову» компенсацию в полном объеме», — говорится в сообщении.

Норманн выступал за «Ростов» с января 2019 года. За это время норвежец провел более 50 матчей. В 2021 году он был отдан в аренду «Норвич Сити». У англичан было право выкупа игрока из российского клуба, но они им не воспользовались. Летом 2022 года он стал игроком «Динамо» на правах аренды.

Норвежский футболист провел за москвичей 15 матчей, а летом 2023 года самовольно покинул Россию, несмотря на действующий контракт. В августе он подписал соглашение с «Аль-Раедом». Позже российские клубы обратились в ФИФА, и теперь футболист должен выплатить «Ростову» неустойку в размере €2,9 млн.

Ранее Норманна дисквалифицировали за плевок в соперника.

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