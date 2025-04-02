Поддержку Путина Овечкиным назвали достойным поступком

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов в интервью The Athletic заявил, что решение форварда «Вашингтона» Александра Овечкина поддерживать президента России Владимира Путина вызывает положительный отклик в стране.

«В России это не вызывает споров. Мы любим нашего президента. Это решение Алекса. Он решил быть на фото с нашим президентом. Это тоже достойно уважения», — заявил Козлов.

Для Овечкина шайба в ворота «Бостона» в прошедшем в ночь на 2 апреля матче регулярного чемпионата стала 38-й в сезоне. По этому показателю он делит третье место в чемпионате с тремя другими хоккеистами — Тейджем Томпсоном, Брейденом Пойнтом и Кайлом Коннором.

Игра завершилась победой «Кэпс» со счетом 4:3. На данный момент «столичные» занимают первое место в Восточной конференции, имея в своем активе 103 очка в 73 матчах. В общей таблице они уступают только «Виннипег Джетс», имеющим 106 баллов в 74 играх.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях против »Каролины Харрикейнз». Эта игра состоится в ночь на 3 апреля, стартовое вбрасывание пройдет в 2:00 по московскому времени.

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