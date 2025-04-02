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Тренер по физподготовке объяснил феномен Овечкина

Тренер Овечкина Бурлаченко объяснил его феномен доверием и старательностью
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Geoff Burke/IMAGN IMAGES/Reuters

Тренер по физподготовке форварда «Вашингтона» Александра Овечкина Павел Бурлаченко в интервью Спортсу заявил, что успех хоккеиста связан с тем, что он доверяет специалистам и старается выполнять их требования.

По его словам, при работе с 39-летним форвардом он иногда меняет план подготовки, чтобы исключить вероятность болевых ощущений.

«Это взрослый и осознанный профессионал, который четко понимает, что делает и почему ему это нужно. В работе с ним не приходится искать слов мотивации. Иногда, наоборот, приходится его останавливать», — заявил Бурлаченко.

Для Овечкина шайба в ворота «Бостона» стала 38-й в сезоне. По этому показателю он делит третье место в чемпионате с тремя другими хоккеистами — Тейджем Томпсоном, Брейденом Пойнтом и Кайлом Коннором.

Игра завершилась победой «Кэпс» со счетом 4:3. На данный момент «столичные» занимают первое место в Восточной конференции, имея в своем активе 103 очка в 73 матчах. В общей таблице они уступают только «Виннипег Джетс», имеющим 106 баллов в 74 играх.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях против »Каролины Харрикейнз». Эта игра состоится в ночь на 3 апреля, стартовое вбрасывание пройдет в 2:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин набрал 65-е очко в сезоне.

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