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«Реал» вышел в финал Кубка Испании

«Реал» сыграл вничью с «Реал Сосьедад» и вышел в финал Кубка Испании по футболу
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Miguel Oses/AP

Мадридский «Реал» сыграл вничью против «Реал Сосьедад» (4:4) и стал первым финалистом Кубка Испании по футболу. Об этом пишет ТАСС.

У «Реала» отличились Эндрик (забил гол на 30-й минуте), Джуд Беллингем (82), Орельен Тчуамени (86), Антонио Рюдигер (115). У «Реал Сосьедад» забили голы Андер Барренечеа (16), Микель Оярсабаль (80 и 90+3), на 72-й минуте мяч в свои ворота забил защитник «Реала» Давид Алаба.

По информации агентства, российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не принял участие в матче из-за мышечного повреждения. В текущем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал одну результативную передачу в четырех матчах в разных турнирах.

«Реал» выигрывал Кубка Испании по футболу 20 раз, на счету «Реал Сосьедад» только две победы в турнире.

26 февраля сообщалось, что «Барселона» и «Атлетико» сыграли результативную ничью в первом полуфинальном матче Кубка Испании по футболу. Встреча, которая состоялась на стадионе «Олимпико» в Барселоне, завершилась со счетом 4:4. Ответная встреча в этом противостоянии состоится 2 апреля на стадионе «Метрополитано» в Мадриде. Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.

В финале «Реал» сыграет с победителем пары «Атлетико» — «Барселона».

Ранее Александр Мостовой дал Арсену Захаряну совет о продолжении карьеры.

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