Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стал известен новый главный тренер «Факела»

Новым главным тренером «Факела» станет Игорь Шалимов
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Новым главным тренером воронежского «Факела» станет Игорь Шалимов. Об этом сообщает издание «Мое Онлайн».

По информации источника, официально клуб представит Шалимова в качестве нового наставника 2 апреля. В составе сборных СССР, СНГ и России он провел 47 матчей, в которых забил пять мячей. Шалимов в качестве тренера работал в «Краснодаре», «Алмате», «Химках» и «Урале».

Бывший главный тренер Дмитрий Пятибратов покинул «Факел» 30 марта после поражения от «Краснодара» со счетом 0:5.

В первом тайме зрителям не удалось увидеть голов. Первый мяч на 53-й минуте забил Никита Кривцов. На 66-й минуте отличился Эдуард Сперцян, на 69-й и 74-й дубль оформил Олакунле Олусегун, а на 80-й — отличился 20-летний Данила Козлов. «Факел» идет на 15-м месте Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 14 очков после 22 туров.

Действующим чемпионом России по футболу является петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака удерживает этот титул шесть сезонов кряду.

Ранее «Арсенал» приблизился к «Ливерпулю» в таблице АПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами