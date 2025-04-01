«Арсенал» приблизился к «Ливерпулю» в таблице АПЛ

«Арсенал» обыграл «Фулхэм» и приблизился к «Ливерпулю» в таблице АПЛ

В очередном матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Арсенал» в дерби оказался сильнее «Фулхэма».

Встреча прошла в столице Великобритании на стадионе «Эмирейтс» и завершилась победой команды под руководством Микеля Артеты со счетом 2:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Букайо Сака и Микель Мерино. У проигравшей команды единственный мяч на свой счет оформил Родриго Муньес.

После этой победы «канониры» набрали 61 очко и сохранили за собой вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, сократив отставание от «Ливерпуля» до девяти баллов. «Фулхэм» с 45 баллами располагается на восьмой позиции.

В следующем матче «Арсенал» сыграет против «Эвертона». Игра пройдет 5 апреля, стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени. «Фулхэм» 6 апреля дома примет «Ливерпуль». Стартовый свисток будет дан в 16:00 мск.

Действующими чемпионами Англии являются игроки «Манчестер Сити». Клуб Хосепа Гвардиолы удерживает титул чемпиона четыре сезона кряду.

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