Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Арсенал» приблизился к «Ливерпулю» в таблице АПЛ

«Арсенал» обыграл «Фулхэм» и приблизился к «Ливерпулю» в таблице АПЛ
close
Peter Cziborra/Reuters

В очередном матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Арсенал» в дерби оказался сильнее «Фулхэма».

Встреча прошла в столице Великобритании на стадионе «Эмирейтс» и завершилась победой команды под руководством Микеля Артеты со счетом 2:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Букайо Сака и Микель Мерино. У проигравшей команды единственный мяч на свой счет оформил Родриго Муньес.

После этой победы «канониры» набрали 61 очко и сохранили за собой вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, сократив отставание от «Ливерпуля» до девяти баллов. «Фулхэм» с 45 баллами располагается на восьмой позиции.

В следующем матче «Арсенал» сыграет против «Эвертона». Игра пройдет 5 апреля, стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени. «Фулхэм» 6 апреля дома примет «Ливерпуль». Стартовый свисток будет дан в 16:00 мск.

Действующими чемпионами Англии являются игроки «Манчестер Сити». Клуб Хосепа Гвардиолы удерживает титул чемпиона четыре сезона кряду.

Ранее экс-тренер «Динамо» объяснил провал «Спартака» в игре с «Ахматом».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами