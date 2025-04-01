Экс-тренер «Динамо» объяснил провал «Спартака» в игре с «Ахматом»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Петрушин в интервью «Советскому спорту» заявил, что неудачная игра «Спартака» в игре с грозненским «Ахматом» связана с недонастроем команды.

«Было ощущение, что вышли с мыслью, что обыграют Грозный на одной ноге. Так что если главный тренер о своей команде негативно высказывается, то что уж меня спрашивать», — заявил Петрушин.

Матч «Ахмат» — «Спартак» в 22-м туре РПЛ завершился нулевой ничьей. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Лидирует в турнирной таблице чемпионата России «Краснодар», набрав 49 очков. Второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 46 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак» (44). «Ахмат» идет на 14-м месте, набрав 19 баллов.

В следующем матче «Спартак» сыграет с «Ростовом». Игра состоится 6 апреля. Команды выйдут на поле в 16:30 по московскому времени.

Ранее «Спартаку» объяснили, как бороться за чемпионство.