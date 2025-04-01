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«Спартаку» объяснили, как бороться за чемпионство

Заварзин предрек «Спартаку» чемпионство в случае проведения игр, как с «Зенитом»
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ФК «Ахмат»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Заварзин в интервью Vprognoze.ru заявил, что для победы в чемпионской гонке красно-белым будет необходимо показать в оставшихся восьми матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) тот же футбол, который был в матче 21-го тура против петербургского «Зенита» (2:1).

По его словам, иного пути к золотым медалям нет.

«Когда у нынешних спартаковских футболистов будет результат только на победу, тогда они и станут чемпионами. А если они будут думать, что со
слабенькой командой спокойно возьмут три очка, то получится то же, что и в игре против «Ахмата». Чтобы стать чемпионом, «Спартаку» надо сыграть все оставшиеся матчи так же, как с «Зенитом», — заявил Заварзин.

Матч «Ахмат» — «Спартак» в 22-м туре РПЛ завершился нулевой ничьей. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Лидирует в турнирной таблице чемпионата России «Краснодар», набрав 49 очков. Второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 46 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак» (44). «Ахмат» идет на 14-м месте, набрав 19 баллов.

В следующем матче «Спартак» сыграет с «Ростовом». Игра состоится 6 апреля. Команды выйдут на поле в 16:30 по московскому времени.

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