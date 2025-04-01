Шалимов сравнил Дзюбу и Кержакова

Бывший главный тренер «Краснодара» и екатеринбургского «Урала» Игорь Шалимов в интервью «РБ Спорт» заявил, что нападающего «Акрона» Артема Дзюбу можно сравнить с экс-полузащитником лондонского «Арсенала» и сборной Голландии Денисом Бергкампом.

По его словам, Дзюба является более разноплановым форвардом по сравнению с Александром Кержаковым.

«Дзюба более разносторонний, мастеровитый игрок, чем Кержаков. У Кержакова есть скорость и удар, у Дзюбы нет такой силы в ударе, нет скорости – есть мощь, техника и футбольный ум. Сколько Артем голевых передач раздал – около ста», — заявил Шалимов.

Дзюба забил свой 31-й мяч в 56 встречах в составе сборной России в матче против Гренады (5:0) и обошел Александра Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности. Матч состоялся 19 марта.

В весенней части сезона на его счету два забитых мяча в двух матчах Российской премьер-лиги в составе тольяттинского «Акрона» и один гол в одной игре Кубка. Всего Дзюба в текущем сезоне оформил 5+3 в 14 играх РПЛ.

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