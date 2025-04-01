В Греции оценили вероятность прихода Черчесова в ПАОК

Греческий журналист Никос Тзуанис сомневается, что российский специалист Станислав Черчесов возглавит ПАОК. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Информация о том, что Черчесов возглавит ПАОК, больше похожа на слухи. Да, существует вероятность, что Луческу уйдет, но совсем небольшая. Тем более сейчас. Думаю это связано с поиском Черчесовым новой команды», — заявил Тзуанис.

31 марта сообщалось, что Черчесов рассчитывает возглавить ПАОК.

В текущем розыгрыше чемпионата Греции ПАОК завершил первый этап на четвертом месте. В плей-офф коллектив по-прежнему идет четвертым, отставая на один балл от «Панатинаикоса» и на четыре от АЕКа. Вторая строчка может вывести ПАОК в квалификацию Лиги чемпионов, а третья — в отборочный раунд Лиги конференций. В Лиге Европы греческий клуб завершил выступление на стадии 1/16 финала, проиграв со счетом 1:4 по сумме двух матчей румынской «Стяуа».

27 января Федерация футбола Казахстана объявила об увольнении Черчесова.

Всего под руководством российского специалиста казахстанская сборная проиграла пять матчей в Лиге наций. Кроме упомянутых выше игр Казахстан дважды потерпел поражение от Словении (0:3, 0:1) и еще раз Австрии — 0:4. Групповой этап для Казахстана был завершен с общей разницей мячей 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира.

Ранее были названы убытки «Спартака» в 2024 году.