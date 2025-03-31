Стало известно, какой клуб может возглавить Черчесов

Российский специалист Станислав Черчесов рассчитывает возглавить ПАОК. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Источник утверждает, что Черчесов уже общался с греческим бизнесменом Иваном Саввиди. Отмечается, что владелец клуба еще не определился с кандидатом на замену нынешнему наставнику Рэзвану Луческу. Также Карпов сообщает, что Черчесову неинтересен вариант с тренерством в Ростове — клубе Российской премьер-лиги (РПЛ), который также может приобрести Саввиди.

В текущем розыгрыше чемпионата Греции ПАОК завершил первый этап на четвертом месте. В плей-офф коллектив по-прежнему идет четвертым, отставая на один балл от «Панатинаикоса» и на четыре от АЕКа. Вторая строчка может вывести ПАОК в квалификацию Лиги чемпионов, а третья — в отборочный раунд Лиги конференций. В Лиге Европы греческий клуб завершил выступление на стадии 1/16 финала, проиграв со счетом 1:4 по сумме двух матчей румынской «Стяуа».

27 января Федерация футбола Казахстана объявила об увольнении Черчесова.

Всего под руководством российского специалиста казахстанская сборная проиграла пять матчей в Лиге наций. Кроме упомянутых выше игр Казахстан дважды потерпел поражение от Словении (0:3, 0:1) и еще раз Австрии — 0:4. Групповой этап для Казахстана был завершен с общей разницей мячей 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира.

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