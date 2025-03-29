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Были названы убытки «Спартака» в 2024 году

Good Sport: чистый убыток «Спартака» за 2024 год составил 1,47 млрд рублей
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Александр Вильф/РИА Новости

Чистый убыток московского «Спартака» по итогам 2024 года составил 1,47 млрд рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Good Sport.

Источник отмечает, что выручка «красно-белых» составила ₽12,23 млрд — это на ₽808 млн больше, чем в 2023 году. Расходы по сравнению с 2023 годом выросли на ₽2,18 млрд и составили ₽14,83 млрд, а расходы на заработную плату выросли почти на ₽2 млрд — с ₽6 млрд до ₽7,92 млрд.

В турнирной таблице национального первенства лидирует «Краснодар», набравший 46 очков. Дальше в тройке лидеров идут московский «Спартак» и петербургский «Зенит», имеющие равное количество баллов — 43. На четвертом месте расположился столичный «Локомотив» (40 баллов), следом «Динамо» из Москвы — 39. На балл меньше имеет ЦСКА, который замыкает топ-6.

В 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» сыграет в гостях против грозненского «Ахмата». Эта встреча запланирована на 30 марта, а стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов может возглавить российский клуб.

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