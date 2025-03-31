Кокорин после выхода из тюрьмы «накатал» на BMW рекордную сумму штрафов

Кокорин получил штрафов на 1,6 млн рублей после выхода из тюрьмы

Футболист Александр Кокорин получил штрафы ГИБДД на сумму 1,6 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Игрок кипрского «Ариса» Александр Кокорин накатал штрафов на рекордную сумму — 1,6 млн рублей. После выхода из колонии футболист летает на «бэхе» с блатными номерами ВОР, игнорирует ограничения скорости и показывает пальцы ГИБДД», — говорится в сообщении.

По информации источника, футболист живет на Кипре, но прилетает в Москву, где за один день может более десяти раз нарушить ПДД. Так, Кокорину выписывали штрафы за превышение скорости, непристегнутый ремень, использование телефона в момент руления, кроме того, футболист мог остановить автомобиль и развернуться в неположенном месте.

Также сообщается, что нарушитель ездит на BMW M5 CS стоимость около 17 млн рублей. Кокорин купил эту машину в 2021 году, с того времени на ней он «собрал» 1511 штрафов. Также футболист получил 40 штрафов, когда ездил на Porsche Macan Turbo и Lixiang L9.

Ранее блогер Амиран Сардаров получил штрафы более чем на полмиллиона рублей.