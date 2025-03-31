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Кокорин после выхода из тюрьмы «накатал» на BMW рекордную сумму штрафов

Кокорин получил штрафов на 1,6 млн рублей после выхода из тюрьмы
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kokorin9/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Telegram-канал «SHOT»

Футболист Александр Кокорин получил штрафы ГИБДД на сумму 1,6 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Игрок кипрского «Ариса» Александр Кокорин накатал штрафов на рекордную сумму — 1,6 млн рублей. После выхода из колонии футболист летает на «бэхе» с блатными номерами ВОР, игнорирует ограничения скорости и показывает пальцы ГИБДД», — говорится в сообщении.

По информации источника, футболист живет на Кипре, но прилетает в Москву, где за один день может более десяти раз нарушить ПДД. Так, Кокорину выписывали штрафы за превышение скорости, непристегнутый ремень, использование телефона в момент руления, кроме того, футболист мог остановить автомобиль и развернуться в неположенном месте.

Также сообщается, что нарушитель ездит на BMW M5 CS стоимость около 17 млн рублей. Кокорин купил эту машину в 2021 году, с того времени на ней он «собрал» 1511 штрафов. Также футболист получил 40 штрафов, когда ездил на Porsche Macan Turbo и Lixiang L9.

Ранее блогер Амиран Сардаров получил штрафы более чем на полмиллиона рублей.

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