В Госдуме раскрыли, кто виноват в ситуации со сменившей гражданство Касаткиной

Журова призвала отстать от Касаткиной и забыть про нее

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что сменившая гражданство теннисистка Дарья Касаткина не виновата в том, что ей привили неправильные ценности в Европе, и призвала отстать от нее и забыть. Слова депутата приводит РИА Новости.

«От Касаткиной надо отстать и просто забыть про нее. Не надо ее вообще трогать. Если бы она до 27 лет жила здесь, а потом начала говорить подобное — это одно дело. Она воспитана в совершенно других реалиях, в другой системе ценностей и ментальности», — заявила Журова.

О решении Касаткиной стало известно в ночь на 29 марта. Теперь российская теннисистка будет представлять Австралию.

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли Джин Кинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.

Ранее Касаткина рассказала, что перешла под флаг Австралии из-за ситуации в России.