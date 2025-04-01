«Не было выбора»: Касаткина объяснила свой переход под флаг Австралии

Российская теннисистка Дарья Касаткина объяснила, почему решила представлять Австралию. Об этом она рассказала на пресс-конференции турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чарльстоне.

«Это эмоциональный момент. Надо к этому привыкнуть. С учетом всего, что происходит в моей прежней стране, у меня не было большого выбора. Мне надо было сделать этот шаг, если я хотела быть собой. Австралия — место, где я чувствую, что могу быть собой», — заявила Касаткина.

О решении Касаткиной стало известно в ночь на 29 марта.

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли Джин Кинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.

Ранее в Госдуме пословицей прокомментировали решение Касаткиной сменить гражданство.