Было названо уникальное качество Овечкина

Нападающий петербургского СКА Евгений Кузнецов рассказал об уникальном качестве российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Его слова приводит «Матч ТВ».

«У него есть чутье, как открыться, где ускориться или остановиться. Все великие хоккеисты играют не по шайбе, стараются предположить, где будет шайба», — заявил Кузнецов.

30 марта на «Кэпитал Уан Арене» состоялась встреча «Вашингтон Кэпиталз» и «Баффало Сейбрз», которая завершилась победой гостевой команды со счетом 8:5. Овечкин набрал по итогам встречи три балла по системе «гол+пас», отметившись заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.

Эта шайба оказалась для российского форварда 890-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он еще на шаг приблизился к снайперскому рекорду канадского форварда Уэйна Гретцки: теперь капитану «Вашингтона» осталось забросить четыре шайбы для повторения достижения легендарного канадца и пять — чтобы стать лучшим снайпером всех времен.

Ранее олимпийский чемпион сравнил Доминика Гашека с бешенной собакой.