Олимпийский чемпион сравнил Гашека с бешенной собакой

Олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что бывший чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек сошел с ума, передает РИА Новости.

«Человек в бреду. Он болен. Видимо, шайбой много раз по голове попадало, а там и сотрясение мозга. Вы же знаете поговорку о том, что делают с бешеными собаками? Не надо так жестко, конечно», — сказал Кожевников.

Ранее Гашек заявил, что болельщики будут аплодировать не историческому рекорду Александра Овечкина, а СВО из-за того, что Овечкин является гражданином России.

26 марта «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Виннипег Джетс» в овертайме со счетом 2:3. Одну из шайб в составе гостей забросил Овечкин.

Эта шайба оказалась для российского форварда 889-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он еще на шаг приблизился к снайперскому рекорду Гретцки: теперь капитану «Вашингтона» осталось забросить пять шайб для повторения достижения легендарного канадца и шесть — для того, чтобы стать лучшим снайпером всех времен.

Ранее в Госдуме призвали вратаря Гашека «перестать гавкать» на Россию.