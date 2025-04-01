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Экс-арбитр РПЛ оценил судейство в матче ЦСКА — «Динамо»

Экс-арбитр Федотов высоко оценил работу Сухого в матче ЦСКА — «Динамо»
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Бывший арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов оценил работу судьи Алексея Сухого на матче 22-го тура между московским ЦСКА и махачкалинским «Динамо». Его слова приводит «Чемпионат».

«Хорошая работа Сухого. Можно говорить только про один момент, когда отменили гол Махачкалы. Но там явный фол в атаке, причем двойной — мяч еще и попал в отставленную руку. Несложный эпизод, Сухой все видел», — заявил Федотов.

Поединок, который состоялся на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершился со счетом 2:0. Первый гол в поединке оформил Мойзес, окончательный счет в этой встрече установил Рифат Жемалетдинов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице национального первенства ЦСКА поднялся на пятую строчку, набрав 41 балл. Махачкалинская команда расположилась на 12-й строчке, имея в активе 21 очко.

В следующем туре РПЛ ЦСКА дома сыграет с московским «Динамо», встреча состоится 6 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени. Махачкалинский клуб в тот же день примет на домашнем стадионе «Химки», стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду летом может вернуться в «Реал».

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