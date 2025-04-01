Роналду летом может вернуться в «Реал»

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может перейти в «Реал» этим летом. Об этом сообщает Sky Sports.

Источник утверждает, что 40-летний футболист хочет выступить на клубном чемпионате мира — 2025, на который не попал клуб из Саудовской Аравии. Международная федерация футбола (ФИФА) откроет специальные трансферные окна в начале июня, и в это время Роналду хочет подписать краткосрочный контракт с «Реалом» на один турнир.

В январе 2023 года Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию и стал нападающим «Аль-Насра». Несмотря на то, что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей Джорджиной Родригес.

Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ ранее уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта Роналду станет владельцем 5% доли клуба.

За «Реал» форвард выступал с 2009 по 2018 год. Вместе с мадридской командой он стал двукратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, а также трижды выигрывал клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Месси и Роналду могут стать игроками одного клуба.