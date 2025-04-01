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20-летний россиянин стал третьей звездой дня в НХЛ

Мичков вошел в тройку звезд игрового дня НХЛ
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Matt Slocum/AP

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков стал третьей звездой игрового дня в лиге. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Мичков сделал две голевых передачи и помог своей команде одержать победу над «Нэшвиллом» со счетом 2:1. Второй звездой дня стал нападающий «Калгари» Райан Ломберг — на его счету гол и передача в игре против «Колорадо» (3:2, буллиты). Первой звездой был признан защитник «Нью-Джерси» Люк Хьюз, который также сделал 1+1 в матче против «Миннесоты» (3:2, буллиты).

Ранее Мичков стал новичком месяца в НХЛ.

На драфте НХЛ 2023 года россиянин был выбран «Филадельфией» в первом раунде под седьмым номером. В 2024 году он пополнил состав «Флайерз», перед этим поиграв за СКА и «Сочи».

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз», в составе которого выступают три российских хоккеиста — вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов, нападающий Владимир Тарасенко. В финальной серии «пантеры» одолели «Эдмонтон Ойлерз», противостояние длилось максимальное количество матчей — семь.

Ранее российский форвард НХЛ установил рекорд клуба в XXI веке.

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