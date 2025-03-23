Российский форвард НХЛ установил рекорд клуба в XXI веке

Нападающий «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков установил рекорд клуба в XXI веке по набранным очкам в дебютном сезоне.

Мичков отметился ассистом в матче регулярного чемпионата против «Далласа». Теперь на счету россиянина 48 (20 + 28) очков в 69 матчах. Это является лучшим показателем среди новичков «Филадельфии» в XXI веке.

В следующем матче регулярного чемпионата «Филадельфия» сыграет с «Чикаго». Встреча состоится 23 марта марта. Команды выйдут на лед в 22:00 по московскому времени.

На драфте НХЛ 2023 года россиянин был выбран «Филадельфией» в первом раунде под седьмым номером. В 2024 году он пополнил состав «Флайерз», перед этим поиграв за СКА и «Сочи».

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз», в составе которого выступают три российских хоккеиста — вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов, нападающий Владимир Тарасенко. В финальной серии «пантеры» одолели «Эдмонтон Ойлерз», противостояние длилось максимальное количество матчей — семь.

Ранее Мичков стал новичком месяца в НХЛ.