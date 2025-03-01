Мичков стал новичком месяца в НХЛ

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков признан лучшим новичком Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в феврале. Об этом сообщает пресс‑служба лиги.

В завершившемся месяце россиянин набрал 10 (5+5) очков в семи проведенных встречах. Кроме того, Мичков стал первым хоккеистом в сезоне, который получил награду новичку месяца во второй раз.

В списке бомбардиров НХЛ среди новиков лиги 20-летний Мичков делит первую строчку с американским защитником «Монреаля» Лэйном Хатсоном — у обоих хоккеистов по 44 очка.

Мичков наряду с американским защитником «Монреаля» Лэйном Хатсоном возглавляет список бомбардиров регулярного сезона НХЛ среди новичков турнира, у обоих по 44 очка.

На драфте НХЛ 2023 года россиянин был выбран «Филадельфией» в первом раунде под седьмым номером. В 2024 году он пополнил состав «Флайерз», перед этим поиграв за СКА и «Сочи».

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз», в составе которого выступают три российских хоккеиста — вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов, нападающий Владимир Тарасенко. В финальной серии «пантеры» одолели «Эдмонтон Ойлерз», противостояние длилось максимальное количество матчей — семь.

Ранее Мичков установил уникальное достижение в НХЛ.