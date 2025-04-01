Ротенберг призвал иностранных хоккеистов «Динамо» уважать Россию

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг резко осудил поведение иностранных игроков московского «Динамо» во время третьего матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Трансляцию послематчевой пресс-конференции вела официальная группа СКА во «ВКонтакте».

«Наши ребята бились друг за друга и не обращали внимания на провокации. Если бы Евгений Кузнецов или мы вели себя так в НХЛ, как иностранцы из «Динамо» здесь, нас бы просто не выпустили из арены. Эти игроки не воспитанники клуба — их купили. Но они должны понимать, что находятся в России и обязаны уважать страну», — заявил Ротенберг.

Тренер подчеркнул, что иностранные хоккеисты «Динамо», по его мнению, демонстрируют неуважение не только к сопернику, но и к принимающей стороне.

Также Ротенберг после матча обратился к судейскому комитету КХЛ из-за того, что наставник бело-голубых Алексей Кудашов бросал бутылки на лед

Встреча завершилась победой СКА со счетом 5:3, а общий счет в серии стал 2:1 в пользу «бело-голубых».

Ранее хоккеист СКА выругался матом во время интервью.