Хоккеист СКА выругался матом во время интервью

Игрок СКА Грицюк выругался в прямом эфире во время интервью

Хоккеист петербургского СКА Арсений Грицюк выругался матом во время интервью в перерыве матча плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского «Динамо».

У Грицюка спросили почему в матче с «Динамо» у них много стычек и столкновений. Хоккеист спросил, можно ли ему материться, на что получил отрицательный ответ.

Грицюк ответил, что хоккеисты СКА и «Динамо» немного надоели друг другу, использовав ненормативную лексику.

В третьем матче серии 1/8 финала СКА ведет у «Динамо» со счетом 1:0. Грицюк забросил шайбу на четвертой минуте первого периода.

29 марта Московское «Динамо» обыграло петербургский СКА во втором матче 1/8 финала Западной конференции КХЛ.

Основное время встречи, которая прошла на «ВТБ Арене» в Москве, завершилось со счетом 1:1. В составе СКА отличился Иван Демидов, за «Динамо» шайбу забросил Артем Чернов. Победный бросок нанес Никита Гусев на 71-й минуте игры. Первый матч также завершился победой «Динамо» — со счетом 3:1. Таким образом, московский клуб ведет в серии — 2-0.

Ранее действующему чемпиону КХЛ предсказали фиаско.