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Ротенберг обратился к судейскому комитету КХЛ из-за действий наставника «Динамо»

Тренер СКА Ротенберг: наставник «Динамо» Кудашов всегда бросает бутылки на лед
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Алексей Даничев/РИА Новости

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг после третьего матча серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским «Динамо» обратился к судейскому комитету КХЛ из-за того, что наставник бело-голубых Алексей Кудашов бросал бутылки на лед, передает «Чемпионат».

«Кудашов Алексей Николаевич всегда кидает бутылку на лёд. Он делал это, когда он был в «Локомотиве», он делает это постоянно», — сказал Ротенберг.

СКА победил со счетом 5:3.

В первом периоде счет открыл хоккеист СКА Арсений Грицюк. Сразу после перерыва Евгений Кузнецов удвоил преимущество СКА, но в середине второй двадцатиминутки Игорь Ожиганов отыграл одну шайбу. Александр Никишин в конце второго периода вновь довел преимущество СКА до двух шайб. В третьем периоде Макс Комтуа и Дилан Сикура сравняли счет, но игроки СКА Илья Карпухин и Павел Акользин установили окончательный счет матча. Стоит отметить, что Акользин забросил шайбу в пустые ворота.

«Динамо» лидирует в серии до четырех побед со счетом 2:1.

Ранее Ротенберг сравнил победный гол «Спартака» с шайбой в ворота СКА.

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