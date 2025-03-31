Экс-футболист сборной России: непонятно, почему «Спартак» не смог забить«Ахмату»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на ничейный результат в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком», отметив, что не ожидал такого результата, передает Vprognoze.ru.

«Ничью я вряд ли ожидал, а вот минимальную победу «Спартака». Учитывая, как играют конкуренты, очень непонятно, почему красно-белые не забили хотя бы один, когда все по пять забивают», — сказал Булыкин.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает третье место с 44 очками. На втором месте идет «Зенит» — 46 баллов, а возглавляет таблицу «Краснодар» — 49.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее российский тренер назвал нехорошим звоночком ничью «Спартака» с «Ахматом».