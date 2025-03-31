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Российский тренер назвал нехорошим звоночком ничью «Спартака» с «Ахматом»

Тренер Колыванов назвал нехорошим звоночком ничью «Спартака» с «Ахматом» в РПЛ
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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Российский тренер Игорь Колыванов отреагировал на ничью в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком», назвав такой результат нехорошим звоночком для красно-белых, передает «Чемпионат».

«Грозненцы — молодцы, выстояли. Потеря очков «Спартаком» в этом матче — нехороший звоночек. Они отдаляются от «Краснодара». За восемь туров отрыв в пять очков — серьезная разница», — сказал Колыванов.

«Спартак» накануне сыграл с «Ахматом» вничью 0:0. Конкуренты москвичей в борьбе за золото одержали разгромные победы: «Краснодар» победил «Факел» 5:0, а «Зенит» взял верх над «Рубином» 4:0. На данный момент «Краснодар» набрал 49 очков и возглавляет турнирную таблицу, «Зенит» идет вторым с отставанием от лидера в три балла, а «Спартак» замыкает тройку, у красно-белых 44 очка.

Ранее ветеран «Спартака» объяснил, чего не хватает команде для борьбы за титул.

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