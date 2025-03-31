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Проигравший пять боев в России боксер умер после поединка

Боксер из Нигерии Габриэль Олувасегун Оланреваджу умер в 40 лет
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moniteur.ru

Нигерийский боксер Габриэль Олувасегун Оланреваджу умер во время поединка, который проходил в Гане, передает «Би-би-си».

Боксер потерял сознание в конце третьего раунда, врачи оказали ему первую помощь и доставили в больницу, но спасти спортсмена не удалось, он умер через 30 минут.

Оланреваджу провел 24 боя, одержав 13 побед и потерпел 8 поражений. Два боя с его участием завершились вничью. Нигериец провел пять поединков в России, проиграв во всех пяти.

25 марта стала известно, что бывший тренер хоккейных клубов «Амур», «Сибирь» и «Автомобилист» Андрей Мартемьянов скончался в ночь на 25 марта.

Специалисту был 61 год. По информации источника, причиной смерти была остановка сердца. Специалист скончался в своей квартире, которая находится в Екатеринбурге, рядом с ним в этот момент находились его родные.

Ранее трехкратный чемпион Москвы по боксу скончался во время тренировки.

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