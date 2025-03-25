Экс-тренер клубов КХЛ скончался в 61 год

Бывший тренер хоккейных клубов «Амур», «Сибирь» и «Автомобилист» Андрей Мартемьянов скончался в ночь на 25 марта. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Специалисту был 61 год. По информации источника, причиной смерти была остановка сердца. Специалист скончался в своей квартире, которая находится в Екатеринбурге, рядом с ним в этот момент находились его родные.

Мартемьянов стал главным тренером «Амура» в 2016 году, покинул свой пост через два года и тогда же получил назначение на аналогичный пост в «Автомобилисте». В екатеринбургском клубе он проработал до 2020 года. 9 апреля 2021 года он был назначен главным тренером новосибирской «Сибири». В апреле 2023 года клуб принял решение не продлевать соглашение с Мартемьяновым.

В мае 2023 года Мартемьянов вновь вернулся в хабаровский «Амур». В феврале 2024 года клуб сообщил о продлении контракта со специалистом до 2025 года, однако 28 октября 2024 года сообщил о досрочном расторжении контракта. С тех пор тренер находился без работы.

Мартемьянов в своей игровой карьере становился чемпионом Универсиады в 1989 году.

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