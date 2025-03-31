Ветеран «Спартака» объяснил, чего не хватает команде для борьбы за титул

Матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ахмата» показал, что московскому «Спартаку» может недоставать мотивации и везения. Такое предположение в комментарии «Газете.Ru» сделал бывший футболист красно-белых, «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко.

«Я бы не говорил, что «Спартак» не готов к борьбе за титул. Матч против «Зенита» показал, что у команды есть возможности. Другое дело, что в таких матчах, как с «Ахматом», они просто обязаны выигрывать. И здесь сложность: моменты у «Спартака» есть, а вот реализации — нет.

Возможно, не хватает мотивации. Проиграли «Рубину», но потом победили «Зенит». Видимо, недостаточно мотивации, чтобы додавить. При этом нельзя сказать, что «Спартак» не хочет выиграть. Но нет и реализации. Забей они «Ахмату», возможно, все было бы по-другому.

Но исключать «Спартак» из гонки рано. Идет борьба. Еще «Краснодар» будет играть с «Зенитом» — вот после этого матча, наверное, что-то можно будет говорить.

Соглашусь с тем, что может не хватать фарта. В любой команде без везения, без удачи — никуда. Игра может быть очень плохая, но команда может забить и выиграть хотя бы 1:0, как это бывало со «Спартаком» в чемпионский сезон. Есть мастерство игроков, а бывает просто везение. Конечно, без этого сложно», — считает Деменко.

«Спартак» накануне сыграл с «Ахматом» вничью 0:0. Конкуренты москвичей в борьбе за золото одержали разгромные победы: «Краснодар» победил «Факел» 5:0, а «Зенит» взял верх над «Рубином» 4:0. На данный момент «Краснодар» набрал 49 очков и возглавляет турнирную таблицу, «Зенит» идет вторым с отставанием от лидера в три балла, а «Спартак» замыкает тройку, у красно-белых 44 очка.

Ранее фанаты «Спартака» сняли бойкот на часть матчей команды.