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Роднина: для меня столица заканчивается третьим кольцом

Экс-фигуристка Роднина: не понимаю, зачем ехать и жить где-то в Бирюлево

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что для нее Москва заканчивается третьим кольцом, передает Sport24.

«Для меня Москва заканчивается третьим кольцом. Зачем ехать и жить где-то в Бирюлево? Только если тебя будет радовать московская прописка, а потом и московская пенсия», — сказала Роднина.

Роднина является десятикратной чемпионкой мира и 11-кратной чемпионкой Европы. Трижды Роднина выигрывала Олимпийские игры. Свое последнее золото Игр она завоевала в 1980 году в Лейк-Плэсиде.

Ранее Роднина ответила на вопрос о размере своей пенсии.

«У меня пенсия нормального российского человека. Не спортивная. Сумма? Пока меньше 30 тысяч. Я работающий пенсионер и индексации для меня нет», — сказала Роднина.

Ранее Роднина назвала Томаса Баха глупым человеком.

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