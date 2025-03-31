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«На пути к первому месту»: президент ФТР похвалил Андрееву и Шнайдер за победу в США

Тарпищев: победившие в Майами Андреева и Шнайдер способны стать лидерам рейтинга
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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил мнение, что россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер способны стать лидерами мирового рейтинга в парном разряде. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Поздравляю Мирру и Диану. Они продолжают совершенствоваться. Начали они на Олимпиаде, где заявили о себе, а сейчас их дуэт только прибавляет от матча к матчу. Они на пути к первому месту в мире, это реально. Это очень крепкая и перспективная пара», — заявил Тарпищев.

В решающем матче российские спортсменки одолели пару Кристина Букша (Испания) / Мию Като (Япония). Встреча, которая продолжалась 1 час 39 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 6:7 (5:7), 10:2.

Андреева и Шнайдер сделали четыре эйса, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одной навылет, две двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

По итогам этого турнира обе российские спортсменки поднимутся в топ-20 мирового рейтинга в парном разряде — Шнайдер займет 14-е место, а Андреева расположится на 18-й строчке.

Ранее Новак Джокович не смог выиграть сотый титул в карьере.

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