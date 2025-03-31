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«Мне больно это признавать»: Джокович не смог выиграть сотый титул в карьере

Джокович уступил 19-летнему Меншику в финале турнира в Майами
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Edgar Su/Reuters

37-летний сербский теннисист Новак Джокович, занимающий пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), не смог завоевать сотый титул в карьере, уступив в финале 19-летнему Якубу Меншику из Чехии.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 5 минут, завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:7 (4:7) не в пользу Джоковича. Сербу удалось выполнить семь эйсов, допустить одну двойную ошибку и реализовать один брейк-поинт из одного заработанного. На счету Меншика 14 подач навылет, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-поинт из трех.

По итогам турнира серб закрепился на пятой позиции в рейтинге. Меншик стал самым низкорейтинговым победителем в истории турнира (45), а после успеха в Майами поднимется на 24-е место.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее иностранной теннисистке предоставили охрану после преследования.

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