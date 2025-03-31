17-летняя Андреева опустилась в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде.

Лучшей среди россиянок осталась 17-летняя Мирра Андреева. Она потеряла одну позицию в рейтинге, опустившись на седьмое место. Также одну строчку потеряла и Диана Шнайдер — она стала 14-й. На две позиции вверх поднялась Людмила Самсонова и вошла в двадцатку сильнейших — у нее 19-я позиция.

Также в топ-50 входят Екатерина Александрова (26), Анна Калинская (33), Анастасия Потапова (38) и Анастасия Павлюченкова (50).

Впервые в рейтинг под флагом Австралии была представлена Дарья Касаткина, которая 29 марта объявила о смене спортивного гражданства. Она занимает 12-е место.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Андреева и Шнайдер выиграли турнир в США.