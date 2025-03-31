17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер выиграли турнир в США

17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер победили на турнире в Майами

Российские теннисистки 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер стали победительницами турнира серии WTA-1000 в Майами в парном разряде.

В решающем матче российские спортсменки одолели пару Кристина Букша (Испания) / Мию Като (Япония). Встреча, которая продолжалась 1 час 39 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 6:7 (5:7), 10:2.

Андреева и Шнайдер сделали четыре эйса, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одной навылет, две двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

По итогам этого турнира обе российские спортсменки поднимутся в топ-20 мирового рейтинга в парном разряде — Шнайдер займет 14-е место, а Андреева расположится на 18-й строчке. В числе двадцати лучших есть еще две россиянки: Вероника Кудерметова идет 13-й, а Ирина Хромачева — 16-й.

Шнайдер в паре с Андреевой завоевали серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини. Эти медали не учитывались в итоговом зачете. Теннисистки стали единственными спортсменами из России, кому удалось добиться успеха на Олимпиаде.

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